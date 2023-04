Rujo fakta ei lupaa hyvää Ilveksen kannalta – mutta missä nyt tarkalleen mättää?

Jääkiekon SM-liigan välierissä Ilves on nyt kovassa paikassa, kun se hävisi viidennen välieräottelun Pelicansille 0–2. Pelicans johtaa sarjaa voitoin 3–2, minkä myötä se on katkon äärellä, kun kuudes peli pelataan torstaina Lahdessa. Ilveksen kannalta yksi tilastofakta ei lupaa hyvää. SM-liigassa viidennen välieräottelun voittaja on edennyt joka kerta finaaleihin. Mutta missä Ilveksellä tällä hetkellä mättää? C Moren asiantuntijat Niklas Bäckström ja Ari Vallin ottivat aiheeseen kiinni.