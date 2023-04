SM-liigan välierissä on viritelty jättiyllätystä – Petteri Sihvonen hämmästelee Ilveksen outoa tapaa: "Epäsuomalaista lätkää"

Pelicansin ja Ilveksen välieräsarja on tällä hetkellä tilanteessa 2–2. Kaukana ei ollut sekään, että Pelicans olisi päässyt katkaisun äärelle. Se kun johti neljättä kohtaamista jo 2–0.

– Ilveksen ongelmat ovat olleet odotettua suurempia. Heillä tulee jopa yhden pelin aikana 20 sellaista ratkaisua, missä he pelaavat väärällä hetkellä pystyyn. Sen myötä koko hyökkäys menee tärviölle ja kiekko ikään kuin luovutetaan Pelicansille. On pakko pohtia, että onko tuossa syy muun muassa sille, miksi Henrik Haapala ja Petri Kontiola ovat olleet niin vaisuja. Tuo on epäsuomalaista lätkää, että jopa melkein joka toinen hyökkäys tärvellään. Pelicans osaa puolustaa tuon pois, minkä päälle he pelaavat vahvaa kiekkokontrollipeliä. Tuosta on rakentunut se, miksi sarja on tasan. Altavastaaja on saanut hengen päälle. Sarja voisi olla 3–1, jos Tyler Kelleher ei olisi menettänyt ratkaisevalla hetkellä kiekkoa, minkä jälkeen Ilves sai kirin päälle, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen perkaa, viitaten myös neljännen kohtaamisen käänteisiin.

Pelicans oli jo runkosarjassa SM-liigan ylivoimaisesti suurin yllättäjätarina. Ennen kauden alkua harva osasi odottaa, että se yltäisi neljän parhaan joukkoon. Saati, että se pelaisi mitalipeleissä. Nyt jopa finaalipaikka on täyttä realismia.

Ilves sen sijaan on ollut Tapparan jälkeen kevään kakkossuosikki – erittäin hyvän materiaalinsa myötä.

Kaukalossa Ilvekseltä on nähty kuitenkin suorastaan erikoisia merkkejä.

– Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä on vienyt taktisesti Ilveksen Antti Pennasta. Selvää on, että Pennanen uskoo linjaansa. Hän luottaa siihen, että pystysuunnan rumpu antaa riittävästi painetta ja vastustaja murenee lopulta. Tosiasia on kuitenkin se, että Pelicans oli neljännessä pelissä huomattavasti edellä. Toki, vahvat hetket menivät suuntaan jos toiseen. Pelicans hävisi pelin, missä se pelasi paremmin kuin aiemmin. On jännä nähdä, että korjaako Pennanen kurssiaan ja tekeekö hän jotain muutoksia Ilveksen pelaamiseen, Sihvonen pohtii tulevaan liittyen.

Valtavia riskejä

Ilves ikään kuin rikkoo Suomi-kiekon yleistä kaavaa, missä peli pohjautuu vahvaan kiekkokontrolliin ja viisikkona hyökkäämiseen.

– Ilves on tehnyt tuota melkein koko kauden ajan, että he lyövät rumputulta ja he varaavat siihen, että he pääsevät suorahyökkäyspaikoille tai niin, että he saavat painopisteen vastustajan puolustusalueelle, missä he voivat pelata pitkiä hyökkäysalueen hyökkäyspelejä. Tätä ajatusta vastaan Pelicans on onnistunut hämmästyttävän hyvin. Heillä on ollut aina kolme pelaajaa pelin alla, ja he ovat lyöneet kovan paineen sille yksittäiselle Ilves-pelaajalle, joka on jäänyt roikkumaan. Pennasen idea tuntuu olevan se, että Ilves ikään kuin sietää omaa, typerää hyökkäämistään niin, että sieltä lopulta tulee yksi tai kaksi hyödynnettävää aukkoa, Sihvonen perkaa.

Sihvonen ei näe, että Ilveksen tyyli kantaisi pitkälle mahdollisessa kevään huipennuksessa.

– Ässät aiheutti heille jo häiriöitä. Pelicans meinasi jo laittaa heidät todella pahaan siltaan. Esimerkiksi tuo mainittu Kelleherin kiekonmenetys oli sellaista kypsymättömyyttä, mitä Tapparalta ei näe.

– Koko Ilveksen idea on se, että he pelaavat ikään kuin outoa jääkiekkoa. Siinä on myös poskettoman paljon riskejä, mitkä voivat maksaa hintaa, Sihvonen summaa.