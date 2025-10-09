Kärppien Roni Hirvosen varomaton teko on nyt Liigan kurinpitodelegaation tarkistelussa.
Kierrosraportti: Tapparasta hämmästyttävä fakta – SM-liigakierroksella draamaa
Hirvonen teki virheen keskiviikon JYP-kotiottelun avauserässä, kun hän kävi vääntöä vieraiden hyökkääjää Mikko Perttua vastaan. Hirvonen täräytti poikittaisella mailalla Perttua ylävartalon alueelle, osuen tätä osittain naamaan.
Ottelun päätuomarit tarkistivat tilanteen videolta. Hirvonen sai 5+20-minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta.
Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.
Liigan tilannehuone ilmoitti, että tapaus viedään kurinpitodelegaation käsittelyyn.
Hirvonen on tällä hetkellä Kärppien tehokkain pelaaja eli hän kantaa joukkueensa kultakypärää. Hirvonen on nakuttanut alkukauden 11 ottelussa pisteet 5+7=12.
Hirvonen, 23, palasi kesällä takaisin Suomeen vietettyään kaksi edellistä kauttaan NHL-seura Toronto Maple Leafsin organisaatiossa.
Kärpät otti keskiviikon JYP-ottelusta 5–2-voiton. Se nousi sarjassa yhdeksänneksi.