SM-liigaseura Kärpistä hämmentävää faktaa – mitä ihmettä Oulussa tapahtuu?

Kärpät on tällä hetkellä sarjassa viidentenä. Se on ottanut 13 ottelusta 21 pistettä.

Oululaisjoukkue on tehnyt alkukaudella eniten maaleja koko Liigassa (46). Se on myös päästänyt eniten maaleja (49).

Ero on melkoinen esimerkiksi sarjassa kuudentena olevaan KalPaan nähden. KalPa on pelannut kolme ottelua vähemmän kuin Kärpät ja se on päästänyt 30(!) maalia vähemmän kuin oululaisjoukkue. KalPalla päästettyjä osumia on 19.