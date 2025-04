SM-liiga-seuran urheilupomo jättää tehtävänsä

KooKoon urheilujohtajana vuodesta 2014 lähtien toiminut Jarno Kultanen jättää tehtävänsä.

Kultasen työt Kouvolassa päättyvät kesällä, KooKoo tiedottaa.

– Olen kyllä tiennyt tämän päivän joskus tulevan, vaikka en osannut ennustaa milloin. Nyt se on edessä ja matka jatkuu minun osaltani ensin toukokuun aikana pitkälle vapaalle jääkiekosta ja sitten syksyllä uusien haasteiden kimppuun uudessa ympäristössä, Kultanen sanoo tiedotteessa.

– 17 vuotta yhtäjaksoisesti kasvattajaseurassani ja Kouvolassa on pitkä matka, mutta se on ollut myös erittäin hyvä sekä minulle että perheelleni. Olemme KooKoossa yhdessä kasvaneet isoja askeleita Liiga-organisaatioksi, joka on valmis haastamaan tasapäisesti Liigan suuret ja pienet kaukalossa.

Satakunnan Kansan mukaan Kultasen uudet haasteet löytyvät Porista. Hän siirtyy lehden mukaan Ässien urheilujohtajaksi. Ässissä tehtävää hoitanut Janne Vuorinen puolestaan siirtyy Satakunnan Kansan mukaan Tapparan urheilujohtajaksi.

KooKoo nousi takaisin SM-liigaan kaudelle 2015–2016. Suuri menestys on jäänyt puuttumaan. Keväällä 2022 KooKoo eteni ensimmäistä kertaa seurahistoriassa SM-liigan välieriin, mutta tuleva mestari Tappara oli parempi. Pronssiottelussa KooKoo taipui Ilvekselle.

Kuluvalla kaudella KooKoo pelasi päävalmentaja Jouko Myrrän johdolla erittäin vahvan runkosarjan toisen puolikkaan ja nousi sarjataulukossa kuudenneksi. Pudotuspeleissä tie katkesi kuitenkin heti ensimmäisellä kierroksella, kun Sport oli parempi voitoin 3–1.

– Nyt on aika siirtää viestikapula eteenpäin. Uskon, että ajoitus ei tälle päätökselle voisi olla paljonkaan parempi, onhan takanamme kuitenkin kilpailullisesti onnistunut kausi playoffs-pettymyksestä huolimatta. Valmennuksessa ja pelaajistossa on paljon jatkuvuutta ja muutokset ensi kauteen hallittuja. KooKoon Liiga-joukkue näyttää ensi kaudella todella vahvalta!

(Juttu jatkuu upotuksen jälkeen)

KooKoo on aloittanut uuden urheilujohtajan rekrytoinnin. Kauden 2025–2026 joukkueen rakennus on seuran mukaan erittäin hyvällä mallilla. KooKoolla on julkaistuna 19 pelaajasopimusta.

– Kaikkia tehtyjä sopimuksia ei eri syistä ole voitu vielä julkaista, mulla kyllä niillekin aika vielä tulee, toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoo.

KooKoo etsii vielä maalivahtia ja kahta puolustajaa.