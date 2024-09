Vuosien ajan Gisèle huumattiin uneen, ja kymmenet miehet raiskasivat hänet – aviomies katsoi vierestä

Kamalat teot paljastuivat vasta, kun poliisi kertoi

Tarkat ohjeet: Et tarvitse kondomia etkä rahaa

Ranskan poliisilla on todisteet noin kahdestasadasta raiskauksesta vuosilta 2011–2020. Hieman yli puolessa tapauksista Gisèlen aviomies oli raiskaaja, poliisi on selvittänyt.

Poliisin mukaan Dominique oli ohjeistanut miehiä pysäköimään kauemmas annetusta osoitteesta, jotteivat he herättäisi epäilyksiä. Miehiä myös ohjeistettiin odottamaan jopa tunnin, jotta aviomiehen vaimolleen antamat unilääkkeet ehtisivät vaikuttaa.

Osa syytetyistä kiistää syyllistyneensä raiskaukseen. He ovat olleet siinä uskossa, että seksistä on sovittu etukäteen yhteisymmärryksessä ja, että kyse on ollut jonkinlaisesta seksipelistä.