Poliisi tutkii Helsingin Pitäjänmäessä tiistai-illalla tapahtunutta epäiltyä henkirikosta.

Poliisi esittää taposta epäiltyä vuonna 1990 syntynyttä miestä vangittavaksi huomenna lauantaina.

Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän Pitäjänmäkeen tiistai-iltana kello 21.30 sen jälkeen, kun sivulliset olivat soittaneet yksityisasunnosta kuuluvasta metelistä. Poliisin mukaan hälytyksen tekivät naapurit, ja poliisi oli hyvin nopeasti tapahtumapaikalla.

Partioiden saavuttua paikalle kohdeasunnosta löydettiin eloton, vuonna 1978 syntynyt nainen. Hän menehtyi tapahtumapaikalla elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi havaitsi uhrissa ulkoiseen väkivaltaan viittaavia vammoja.

– Teossa oli käytetty vakavaa väkivaltaa. Vammojen laadusta en halua kertoa enempää, enkä kommentoi tässä vaiheessa sitäkään, oliko teossa käytetty jotakin välinettä, sanoo MTV:lle jutun tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.

Poliisi otti asunnosta kiinni kolmekymppisen miehen, jota epäillään rikoksesta.

– Kiinniotto sujui rauhallisesti. Epäilty asui itse kyseisessä asunnossa.

Osapuolet seurustelivat

Poliisi tutkii tapausta tässä vaiheessa rikosnimikkeellä tappo.

Poliisin mukaan osapuolet tunsivat toisensa.

– He olivat ilmeisesti jonkin tasoisessa seurustelusuhteessa keskenään, Lindholm kertoo.

Poliisi on on päässyt jo kuulemaan epäiltyä.

– Sitä selvitetään, että miten väkivalta on tapahtunut. Motiivista ei myöskään ole tarkkaa käsitystä, sitä meille ei ole selvitetty, Lindholm sanoo.

Poliisin käsityksen mukaan epäilty ja uhri olivat tapahtuma-akaan kaksistaan asunnossa.

Poliisi tiedottaa asiasta lisää tutkinnan edetessä.