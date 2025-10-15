Osapuolet tunsivat toisensa, kertoo tutkinnanjohtaja MTV:lle.
Poliisi epäilee miehen ja naisen tappaneen vuonna 1974 syntyneen miehen Helsingin Pikku Huopalahdessa keskiviikkona.
Hätäkeskus sai keskiviikon vastaisena yönä hieman ennen yhtä ilmoituksen, jonka mukaan yksityisasunnossa olisi mahdollisesti ammuttu.
Poliisi saapui paikalle ja löysi kohdeasunnosta kuolleen ihmisen.
Asiaa tutkitaan tällä hetkellä tappona.
Teosta epäillään vuonna 1966 syntynyttä miestä ja vuonna 1999 syntynyttä naista.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että osapuolet jollain tapaa tunsivat toisensa.
– Heidän keskinäinen suhteensa on vielä hieman epäselvä, Lindholm sanoo.
Kyseessä ei ole kuitenkaan perhe- tai sukulaissuhteet.
Lindholm kertoo, että asunto oli epäillyn miehen asunto.
Poliisi selvittää vielä tarkempaa tapahtumien kulkua sekä sitä, oliko päihteillä vaikutusta tapahtumiin.
Päivitetty kello 14.42 tutkinnanjohtajan kommenteilla.