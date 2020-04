EU-komissaari Jutta Urpilainen kehottaa luottamaan asiantuntijatietoon koronakriisissä – "Pää on pidettävä kylmänä"

– Mielestäni koronakriisi on osoittanut sellaisen ajattelutavan heikkouden, että kansallisvaltiot yksinään pystyisivät vahvoina ratkomaan erilaisia eteen tulevia ongelmia, Urpilainen sanoo STT:n haastattelussa.

Urpilaisen mukaan vahvuus on rajat ylittävässä yhteistyössä, josta konkreettinen esimerkki on ponnistelu uuden koronavirusrokotteen löytämiseksi.

Navigointia parhaan mahdollisen tiedon varassa

Menneet kriisit ovat jättäneet Urpilaiselle selkärankaan opetuksen siitä, että pää on pidettävä kylmänä.

– On fokusoitava niihin asioihin, joita kulloinkin hoitaa ja luotettava siihen tietoon, jota on saatavilla.

Urpilainen sanoo, että poliittisten päätöksentekijöiden on toimittava parhaan mahdollisen tiedon varassa.

– On tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka itse kokee oikeaksi, ja joita voi viime kädessä puolustaa.

Kriisi mullisti komissaarin työnkuvan

Tavoitteena on, että lokakuussa järjestettäisiin Afrikan unionin ja Euroopan unionin yhteinen huippukokous, jossa yhteiset poliittiset linjaukset voitaisiin hyväksyä.

Koronaviruspandemian vuoksi EU-komissio on siirtynyt lähes kokonaan etätöihin. Urpilainenkin hoitaa tehtäviään Suomen-kodistaan.

Parin viime kuukauden aikana Urpilainen on keskittynyt siihen, miten EU:n kehitysyhteistyörahoitusta voidaan kohdistaa uudelleen niin, että se auttaisi parhaalla mahdollisella tavalla näitä kumppaneita kriisin keskellä.

Kokoon on onnistuttu saamaan kuitenkin kookas summa, 15,6 miljardia euroa. Se kohoaa 20 miljardiin, jos mukaan lasketaan jäsenmaiden lupaamat panostukset.

Käytännössä rahoituksen uudelleenkohdistaminen tarkoittaa sitä, että tälle vuodelle suunnitteilla olleita hankkeita ja investointeja on lykätty tulevaisuuteen. Niistä säästyvät varat voidaan keskittää koronaviruskriisin hoitoon.

Tuki kumppaneille on myös EU:n etu

Terveydenhuollon ohella on Urpilaisen mukaan pohdittava sitä, miten EU voisi tukea kumppaneitaan koronakriisin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin vastaamisessa.

– Keskustelu on hieman samanlaista kuin mitä Suomessa käydään työttömyyden kasvaessa ja yritysten taloudellisen tilanteen heikentyessä siitä, mitä valtio voi tehdä. Samaa keskustelua on käyty meidän kumppanimaiden kanssa. Miten me voimme auttaa heitä esimerkiksi tilanteessa, jossa verotulot romahtavat tai ylipäätään valtion tulojen kertyminen loppuu, kun keskeiset taloudelliset toimialat, kuten turismi, seisahtuvat? Urpilainen kertoo.