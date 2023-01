Sisäministeri Mikkonen: "Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä" – pyysi poliisilta selvityksen turvallisuusalan toimijoiden valvonnasta

– Selvityksen pohjalta arvioidaan jatkotoimenpiteet. Alan koulutusvaatimuksista on päätetty edellisen kerran vuonna 2016, Mikkonen kirjoittaa Twitterissä.

– Espoon Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä, Mikkonen kuvailee.

– Poliisi tutkii parhaillaan myös useita aiemmin tapahtuneita pahoinpitelyjä, joissa epäiltyinä on yksityisten turvallisuusalan yritysten työntekijöitä. Alalla on vakavia ongelmia, joihin on puututtava, hän jatkaa.