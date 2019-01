Sisäministeri Mykkänen kritisoi Junckerin tapaa käsitellä maahanmuuttoa: Ongelmiin olisi pitänyt tarttua vakavammin

Mykkäsen mukaan on erittäin tärkeää, että maahanmuutto on seuraavan komission puheenjohtajan agendalla kolmen tärkeimmän asian listalla. Tähän Suomi voi vaikuttaa heinäkuussa alkavalla EU-puheenjohtajakaudellaan, hän sanoo.

Hän on vieraillut alkuviikolla Kreikassa ja Italiassa erityisesti maahanmuuttoasioiden vuoksi.

Junckerin tausta on keskusta-oikeistolaisessa EPP:ssä, johon myös kokoomus EU-parlamentissa kuuluu.

"Euroopassa edelleen halua auttaa hädänalaisimpia"

Mykkänen tutustui matkallaan käsittelykeskuksiin Kreikassa Lesboksen saarella ja Ateenassa. Leirien olot näyttivät Mykkäsen mukaan päällisin puolin siedettäviltä. Rekisteröinti toimii ministerin käsityksen mukaan hyvin. Esimerkiksi Lesboksen keskuksessa on parhaillaan noin 5 000 ihmistä.

– Haaste on toki siinä, jos jälleen tulisi kymmenen kertaa enemmän hakijoita.

Mykkäsen mukaan vierailu vahvisti hänen käsitystään, että Euroopassa on edelleen halua auttaa hädänalaisimpia.

Keskusten isännöinti ei houkuta Euroopan ulkopuolella

Ulkorajakeskuksilla on Mykkäsen mukaan EU-maissa suhteellisen laaja tuki. Vaikeampi kysymys on myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ihmisten sijoittaminen tasaisesti eri maihin. Tämä on keskeinen ehto esimerkiksi Kreikalle ja Italialle, joiden maaperälle monet saapuvat ensimmäiseksi.