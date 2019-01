Sisäministeri illan Rikospaikassa: Suomeen tarvitaan tulevina vuosina satoja poliiseja lisää – "Jos haluamme, että Suomi on maailman turvallisin maa"

Ministerin mukaan kyse on vähintään kymmenien tutkintaa tekevien ihmisten, kuten tutkintasihteereiden palkkaamisesta.

Poliisin mukaan pienet rikokset eli massarikokset on jätettävä ilman varsinaisia tutkintatoimia, jotta vakavampien rikosten selvittämiseen riittää työvoimaa.

Tilanne on päivittäisrikosten tutkinnan osalta ollut pitkään samankaltainen muuallakin Suomessa.

– Sadan prosentin selvittämisasteeseen ei voida päästä, mutta tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti. Ei voi olla niin, että kansalaiset eivät enää katso tarpeelliseksi ilmoittaa rikoksista. Arkivarkaudetkin on pystyttävä selvittämään sillä tavalla, kun se kohtuudella on mahdollista.