Neljä vuotta sitten tekemä linjaus kertoo varsin suorasanaisesti, että rikosilmoituksia on kehotettu siirtämään pöydältä sivuun, vähintään väliaikaisesti.

Itä-Uudenmaan poliisissa vuosia rikostutkintaa tehnyt mutta tänä vuonna irtisanoutunut mies kertoo Helsingin Sanomille, että vuonna 2014 annettujen linjausten mukainen juttujen tappo -käytäntö on kuitenkin todellisuutta yhä edelleen.

– Esitutkintalaki suo nämä keinot. Tätä kautta me olemme pystyneet raivaamaan tutkintaan tilaa jutuille, joissa on epäilty tiedossa ja jotka ovat vakavuudeltaan sellaisia, että ne on tutkittava, Karvonen toteaa.