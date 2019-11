Sirpa Paatero myöntää virheensä postisotkussa – 700 pakettilajittelijan siirto oli puheissa jo elokuussa: "Jos papereissa on ollut päivämäärä, se on jäänyt minulta huomaamatta"

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero kertoo käyneensä kalenteriansa läpi selvittääkseen, milloin kuuli Postin suunnitelmista siirtää pakettilajittelijat halvemman työehtosopimuksen piiriin.

– Olen löytänyt useita tapaamisia Postin kanssa, mutta sitä, missä kaikissa tapaamisissa on mikäkin asia ollut esillä, en tarkkaan muista. Kaikista ei ole papereita, vaan osa on puhelinkeskusteluja.

Paatero kertoi, että päätös tehtiin hänen tietojensa mukaan Postin hallituksen San Fransiscon matkalla 12.-18. elokuuta.

– Sen jälkeen minua informoitiin asiasta 21. elokuuta ja siinä kohtaa on puhuttu työehtosopimuksen siirtymisestä päivämääränä 1.11.2019. Tästä syystä minä olen ollut sitä mieltä, että työntekijät siirtyvät kun työehtosopimus siirretään, Paatero toteaa.

Liikkeenluovutus tapahtui kuitenkin jo 1. syyskuuta.



3. syyskuuta oli tarkoitus aloittaa tiedotustilaisuus asiasta, kun Ilta-Sanomien tietojen mukaan Paateron avustaja oli saanut noin varttia ennen tilaisuutta soiton Postin virkaatekevältä toimitusjohtajalta Turkka Kuusistolta, jossa häneltä varmistettiin, että Paaterolla on tiedossa, että siirto on tapahtunut jo 1. syyskuuta.

– Oman logiikkani mukaan olin silloin siinä uskossa, että työehtosopimus vaihtuu 1.11. Postin hallituksen soittaessa olin menossa tiedotustilaisuuteen ja ajattelin, että tässä on vielä kaksi kuukautta aikaa.

Jälkikäteen on varmistunut, että työehtosopimuksen vaihdokseen johtava konsernin sisäinen liikkeenluovutus on ollut esillä 21.8. pidetyssä tapaamisessa. Ministeri Paatero ei ole kiinnittänyt tähän huomiota, koska keskeisin päivämäärä siirron osalta oli 1. marraskuuta, median käyttöön annetussa taustamuistiossa ilmoitetaan.



Paatero painottaa keskittyneensä tähän avainpäivämäärään.

– Jos siellä on jossakin niissä papereissa ollut päivämäärä 1. syyskuuta, niin se on kyllä jäänyt minulta huomaamatta, koska oman logiikkani mukaan olin vain siinä uskossa, tiedossa ja ymmärryksessä, että 1.11. vaihtuu työehtosopimus.



Paatero toteaa, että hänen omassa toiminnassaan on ollut parantamisen varaa.

– Inhimillisesti voin sen myöntää, että tässä on selvästi parannettavaa.

"Ovatko antaneet hiljaisen hyväksynnän?"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo puolueen harkitsevan vakavasti hallituksen luottamusäänestystä.

– Tämä viime viikkojen sotku Postin ympärillä on ollut sekava ja aiheuttanut suomalaisille niin suurta vahinkoa, että mielestäni se on syytä selvittää. On epäilys siitä, onko eduskunnalle kerrottu asiat niin kuin ne ovat, Orpo toteaa.

Hänen mukaansa kiistaa tiivistyy erityisesti omistajaohjausministeri Sirpa Paateroonja pääministeri Antti Rinteeseen.

– Jos heillä on ollut kaikki se tieto, mikä liittyy Postin toimenpiteisiin, niin mikseivät he ole ajoissa puuttuneet siihen. Ovatko he antaneet hiljaisen hyväksyntänsä tälle siirrolle ja sitten kuitenkin vetäneet tukensa pois ja antaneet eduskunnalle ymmärtää, etteivät he tienneet asiasta?

Orpon mukaan hallituksen olisi tultava mahdollisimman nopeasti julkisuuteen kaikkien tapaukseen liittyvien asiakirjojen kanssa.

– Jos minä jonkun toiveen esitän, niin sen, että ministerit ja hallitus tulisivat julkisuuteen kertomaan selkeästi mitä on tapahtunut. Kaikkihan me näemme, että käsillä on sotku. Kun on epäselvyyttä siitä, miten on toimittu, niin tiedetään ainakin se, että on toimittu epäammattimaisesti.

1:52

Video: Petteri Orpo haluaa hallituksen kantavan vastuunsa Posti-kiistassa.

Rinne: Virallisesti kuulin asiasta 3. syyskuuta

Pääministeri Antti Rinne vastasi lyhyesti median kysymyksiin ennen eduskunnan tiistaista täysistuntoa. Rinne kertoi kuulleensa vasta syyskuussa Postin suunnitelmista siirtää pakettilajittelijat edullisemman työehtosopimuksen piiriin.

Rinne painotti toimittajille, että pakettilajittelijoita koskevat päätökset tulivat virallisesti hänen tietoonsa 3. syyskuuta.



– Tiedänhän minä, että Postilla on ollut suunnitelmia jo pitkin matkaa keväästä lähtien, mutta kysymys on siitä, miten näitä päätöksiä on lähdetty tekemään, Rinne vastasi.

MTV Uutisten tietojen mukaan Postin johto varmisti omistajaohjausyksiköstä, ilmeisesti jopa kahteen kertaan, Posti Palvelut Oy:n liikkeenluovutuksen ja siirron toisen työehtosopimuksen piiriin.



Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola tapasi omistajaohjausministeri Paateron elokuussa, jolloin puheena olivat pakettilajittelijoiden siirtokysymykset. Rinne kertoo nähneensä kyseisen tapaamisen aineistot.

– Minä en ole ollut paikan päällä, mutta tuon aineiston perusteella on kerrottu, että 1.11.2019 siirrettäisiin joko isompi porukka tai sitten pakettilajittelijat [eri työehtosopimuksen piiriin].

Virallisia päätöksiä tehty Yhdysvaltoihin suuntautuneella matkalla

Posti kuitenkin tiedotti pakettilajittelijoiden siirtymisestä Teollisuusliittoon jo elokuun lopussa. Tämän jälkeen omistajaohjausministeri Paatero piti asiasta tiedotustilaisuuden syyskuun alussa.



– Tiedotteissa ja asiakirjoissa, jotka tähän asiaan liittyvät, löytyy kaikista päivämäärä 1.11.2019, ei mitään muuta päivämäärää, Rinne toisteli toimittajille.

Omistajaohjausministeri Paatero nauttii kuitenkin pääministerin suosiota, Rinne täsmentää.