Sipoon koululaiset keräsivät villiyrttejä paikalliselle ravintolalle – metsäruualle on kehitetty oma markkinapaikka

4H kouluttaa nuoria villiyrttien kerääjiksi

Tähän asti ongelma on ollut se, että villiyrttejä on hankala saada, jollei niitä itse ehdi keräämään.

– Näille villiyrteille on ollut paljon kysyntää. Erityisesti ravintolat haluaisivat niitä ostaa, mutta ongelma on juuri siinä, ettei ole tarpeeksi kerääjiä, sanoo Venla Kaplas Suomen 4H-liitosta Ruokaa luonnosta -hankkeesta.

– Me 4H:lla järjestetään lyhyitä koulutustapahtumia, joihin nuoret voivat osallistua. Ne ovat ilmaisia ja siinä oppii perusteet kestävästä keruusta ja lajien tunnistamisesta, kuvailee Kaplas.

Helsingissä villiyrtit kulkevat polkupyörälähetin kyydissä

Sipoon koululaisten keräämät yrtit on tilannut paikallinen pitopalvelu. Jos yrtit olisi tilannut helsinkiläinen ravintola, ne toimitettaisiin perille Tukkutorilta ravintolaan polkupyörälähetin kyydissä. Mukana pilotissa on myös Helsingin kaupunki.

– Helsingin strateginen tavoite on tukea yritystoiminnan ja alustatalouden kehittymistä kaupungissa. Haimme innovaatiokilpailussa uusia ratkaisuja, joiden pilotoinnilla on mahdollisuus monipuolistaa kaupungin ja erityisesti Tukkutorin ruoka-alan ekosysteemiä ja lisäksi tarjota startup-yrityksille operatiivinen kokeilu- ja testausympäristö. Kevään aikana olemme testanneet seitsemän yrityksen kanssa uusia tuotteita ja palveluja, selittää Helsingin Tukkutorin ja Teurastamon Testbed ja Innovaatioalustan projektipäällikkös Jouni Spets.

Jenni Kähkönen (vas.) on tuonut nuorten keräämiä villiyrttejä Cedaro Cateringin Lari Cederlöfille ja Eevi Aroselle.

Pitopalveluyrittäjä pitää metsäruuan kauppapaikkaa hyvänä ideana

– Kyllä se varmasti on tarpeellinen. Itse kiireisenä yrittäjänä ei ehdi sinne metsään niitä poimimaan. On upea juttu, että on tämmöinen palvelu ja pystyy hyödyntämään villiyrttejä, kiittelee yrittäjä Eevi Aronen Cedaro Cateringista.