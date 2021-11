Sipe Santapukki äityi muistelemaan pojalleen ensikohtaamista vaimonsa kanssa – pikkumieheltä tyhjentävä vastaus

Apulanta -yhtyeen rumpali Sipe Santapukki julkaisi Instagram-tililleen kuvasarjan perheestään. Ensimmäisessä, vuosien takaisessa kuvassa mies poseeraa vaimonsa Minna Kaupin kanssa. Toisessa kuvassa on heidän lisäkseen myös lapset, kolmannessa pienokainen leipoo pullaa. Kuvasarja on julkaistu pariskunnan vuosipäivän kunniaksi. He ovat olleet yhdessä yhdeksän vuotta.

– No niinhän se menee. En tosin tiennyt vielä 9 vuotta sitten, että saisin jakaa elämäni kanssasi. Kuten kuvanveistäjä näkee kivessä patsaan, joka siellä on aina ollut, näit minussa sen ihmisen, joka olen. Teit sen hyväksymällä ja rakastamalla. Rakkaus on teon sana. Se on sitä, että laittaa vastavuoroisesti toisen edun omansa edelle. Kiitos kun saan elää tämän todeksi kanssasi ja teit talostamme kodin. Kiitos meistä ja erityisesti heistä, hän jatkaa kirjoitustaan.