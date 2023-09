Apulanta ei ole koskaan hajonnut – Toni ja Sipe ovat tehneet elämänsä aikana vain paria muuta työtä musiikkiuran lisäksi

Apulannan laulaja Toni Wirtanen ja rumpali Sipe Santapukki ovat suunnitelleet vuoden 2023 Roosa nauhan . He vierailivat kertomassa nauhasta Huomenta Suomessa 21. syyskuuta, jolloin he keskustelivat myös siitä, ettei Apulanta-yhtye ole koskaan hajonnut.

– Kuka nyt tulevasta tietää, mutta mitä me sitten tekisimme, jos emme tätä. Et sä nyt oikein töihinkään viitsisi enää mennä, Wirtanen naureskeli.

– Tämähän on kasvanut yritykseksi ja tämä on se työpaikka, missä me olemme. Meillä on myös muita ihmisiä töissä. Sellainen ylpeys on mukana, että saa itse olla työllistämässä ihmisiä, Santapukki kertoi.