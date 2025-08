Apulannan lämppäri vaatii Tampereen-keikalle merinäköalaa – näin bändi vastasi haasteeseen

Apulanta-yhtye jatkaa historiallisten konserttien sarjaa esiintymällä vielä kerran Sinfonia Lahden kanssa Tampereen Ratinan stadionilla 23. elokuuta.

Elokuun konsertti on jatkoa Apulannan ja Sinfonia Lahden yhteistyölle, joka alkoi lokakuussa 2024 ensin Lahden Sibeliustalossa ja jatkui sen jälkeen kahdella loppuunmyydyllä Nokia Arenan keikalla.

Apulannan Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki puhuivat tulevasta konsertistaan Huomenta Suomessa.

Santapukin mukaan Ratinan konsertissa koko biisilista on laitettu uusiksi, eikä konsertti ole sama kuin Nokia Arenalla. Artistien mukaan bändi olisi päässyt helpommalla toteuttamalla saman keikan uudestaan, mutta uusi esitys on erityisesti Ratinaa varten tehty.

Yllättävä lämppäri

Uutta konsertissa on yleisöä lämmittelevä esiintyjä. Lämppärinä Ratinalla on näyttelijä ja koomikko Heli Sutela. Wirtanen tai Santapukki eivät tiedä mitä on luvassa, mutta Sutelan mukaan miehet voivat olla rauhallisin mielin, sillä luvassa on ainoastaan diaesitys.

– Olen kuullut teistä niin paljon juttuja, että esityksestä tulee hyvä, Sutela vihjailee.

Sutelalla on myös varsin vaatimattomat toiveet takahuoneen tarjoiluista.

– Tilaamani oluthana on tulossa, joten mikään muu ei jännitä kuin se, millaisen merinäköalan olette minulle sinne hoitaneet, Sutela sanoo.

Tampere on tiedetysti kaukana merestä, joten toive on Santapukin mukaan hieman haastava.

– Ei me olla ennenkään helppoja asioita tehty, Santapukki toteaa.

Artistit ovat kuitenkin levollisin mielin, että Sutela saa porukan nauramaan.

– Siinä on maailman paras lämppäri, Santapukki toteaa.

Mitä keikalla on luvassa? Katso yltä koko haastattelu.