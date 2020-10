Siniset ja kristillisdemokraatit ovat yhdistämässä valtuustoryhmänsä Helsingissä. Asiasta on tarkoitus päättää tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa, kertoo sinisten 1. varapuheenjohtaja Tiina Ahva STT:lle.

"Haluamme olla itsenäinen puolue"

Siniset putosi eduskunnasta pois viime eduskuntavaaleissa. Kristillisdemokraateilla on viisi kansanedustajaa.

Entinen perussuomalaisten puheenjohtaja ja sinisten kansanedustaja Timo Soini on vihjaillut blogikirjoituksissaan ja mediassa, että Suomessa olisi kraatterin kokoinen aukko uudelle puolueelle, ja se muistuttaisi Suomen maaseudun puoluetta.

KD:lla paljon vaaliliittoja kuntavaaleissa

Kristillisdemokraateilla on tyypillisesti ollut paljon vaaliliittoja kuntavaaleissa. Essayahin mukaan viime kuntavaaleissa sillä oli vaaliliittoja kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.

Tänä syksynä kiinnostus muista puolueista on puoluejohtajan mukaan kuitenkin ollut jopa suurempaa kuin viime vaaleissa.

Eräiden kokoomuksen, keskustan, sinisten ja kansalaispuolueen toimijoiden epävirallisissa keskusteluissa on hänen mukaansa mietitty, pitäisikö alkaa pohtia, mitä mahdollisuuksia puoluekentässä olisi tehdä enemmän yhteistyötä.

– Koen, että kiinnostuksessa, joka syksyn aikana on meidän suuntaan virinnyt, on jotain vastausta siihen, mutta toki tämä nyt on tällaista alustavaa. Ennen kaikkea haetaan mahdollisimman hyvää tulosta kuntavaaleissa.