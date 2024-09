Fatim Diarra kommentoi SDP:n suunnitelmia vaaliliitosta kokoomusta vastaan: "Haaveajattelua Hakaniemessä"

Kaukaa haettua

Kansanedustaja Fatim Diarra on toistaiseksi ainoa, joka on ilmaissut kiinnostuksena vihreiden pormestariehdokkuuteen. Hän pitää SDP:n suunnitelmia vaaliliitosta "kaukaa haettuina".

– Demarit ovat käyneet tätä keskustelua keskuudessaan. He ovat heittäneet narun, johon moni nyt tarttuu. Tämä on haaveajattelua Hakaniemessä, Diarra sanoo.

– Ymmärrän, että SDP:llä on kova hinku olla se toiseksi suurin puolue, mutta fakta on se, että vihreät on Helsingissä toiseksi suurin puolue ja näyttää siltä, että on todennäköisesti näidenkin vaalien jälkeen.