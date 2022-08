Sini Sabotage tekee yllättävän paljastuksen deittailusta: "Yksi ehkä ahdistavimmista asioista"

Sometähtien sinkkuelämää -uutuussarjassa päästään kurkistamaan neljän julkisuudesta tutun henkilön sinkku- ja deittailukesään sen ylä- ja alamäkineen. Yksi ohjelmaa tähdittävistä julkisuudenhenkilöistä on rap-artisti Sini Sabotage .

Se, että Sabotage nähdään deittirealityssa, on erikoista. Hän nimittäin kertoo MTV Uutisille vihaavansa deittailua.

– Olen aika katastrofaalinen deittailija. Vihaan deittejä ihan yli kaiken, yksi ehkä ahdistavimmista asioista. Se on semmoista epämääräistä koeajoa, hän nauraa.

Sabotage kertoo, että ne harvat parisuhteet, joissa hän on elämänsä aikana ollut, ovat saaneet alkunsa ikään kuin puolivahingossa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että aluksi on tutustuttu ystävinä, jonka jälkeen ystävyys on syventynyt rakkaudeksi.