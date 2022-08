Sometähdet etsivät rakkautta – uutuussarja esittelee näiden neljän tunnetun kasvon sinkkuelämän

Nelikko taltio kesän tapahtumia päiväkirjakameralle. MTV Katsomossa torstaina 25. elokuuta alkavassa sarjassa nähdään värikäs, vaiherikas ja intiimi kuvaus kesästä, joka on yhtä tunteiden vuoristorataa ylä- ja alamäkineen.

Tutustu sarjan tähtiin:

Sini Sabotage , eli Sini-Maria Makkonen on helsinkiläinen 36-vuotias rap-artisti. Hänellä on kaksi rakasta lemmikkiä, Laila-koira ja Mauno-kissa.

Sini suunnittelee ja luo vapaa-ajallaan itselleen esiintymisasuja. Vaikka hän viihtyy etenkin juuri luovina hetkinään yksin, on hänen haaveenaan löytää kumppani. Haave on vain kasvanut viime vuosina, ja Sini toivoo myös saavansa lapsia.

Haastetta deittailuun on tuonut julkisuus ja ujous. Haluaako deittikumppani tutustua Sini Sabotageen vai oikeasti Sini-Maria Makkoseen?

Tänä vuonna Sini on ottanut teemakseen pelkojen kohtaamisen, ja aikoo tehdä sen myös deittimaailmassa: juosta täysiä päin deittejä.

Esko Eerikäinen on 48-vuotias radiojuontaja, mediapersoona ja entinen Scandinavian Hunks -tanssija. Hän asuu Espoossa yhdessä 12-vuotiaan tyttärensä Victorian kanssa.

Sinkkuna viimeiset neljä vuotta viettänyt Esko erosi Victorian äidistä Martina Aitolehdestä reilu kymmenen vuotta sitten . Eron jälkeen miehellä on ollut pari seurustelusuhdetta sekä hajanaista tapailua. Hän haaveilee naisesta, kenen kanssa keskustella ja jakaa hyvää arkea. Parisuhteesta, jossa on helppo olla ja jossa molemmat voivat toteuttaa itseään.

Tytär on Eskon elämässä tärkein ja muun ajan vie hänen työnsä. Yksi isoista haasteista parisuhteen syntymiselle onkin ajan puute.

Toinen haastava tekijä on julkisuus. Hän on itse siihen tottunut, mutta deittikumppanit säikähtävät, kun vieraat ihmiset tunnistavat miehen ja pyytävät yhteiskuviin. Eskon mukaan myös aikuisuus on saanut hänellä takalukon päälle: mies jää liikaa pohtimaan ja miettimään tilanteissa, jolloin olisi hyvä uskaltaa ja toimia.