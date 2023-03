Bond-elokuvasta ja Viulunsoittaja katolla -musikaalista tuttu Chaim Topol, 87, on kuollut

Israelilainen näyttelijä Chaim Topol on kuollut 87-vuotiaana pitkän sairauden jälkeen. Asian vahvisti CNN:lle 9. maaliskuuta hänen edustajansa.

Topol oli erityisen tunnettu pääroolistaan vuoden 1971 musikaalielokuvassa Viulunsoittaja katolla. Hän näytteli teoksessa Tevje-nimistä köyhää maitomiestä, jonka roolista hän oli samaisena vuonna Oscar -ehdokkaana. Hän on voittanut myös kaksi Golden Globe -palkintoa.

Topol teki Milos Columbon roolin vuoden 1981 James Bond -elokuvassa nimeltään Erittäin salainen (For your eyes only).