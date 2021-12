Ricky Martin, 50, nousi teinitähteyden jälkeen maailmanlaajuiseksi seksisymboliksi – laulajan elämää varjosti pitkään sopimaton utelu, johon hän vastasi vuosikymmen sitten

Pop-ikoni Ricky Martin viettää jouluaattona 24. joulukuuta 50-vuotissyntymäpäiviään. Martin nousi maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen sekä menestykseen 1990-luvulla ja hän on yhä yksi maailman kaikkien aikojen suosituimmista latinopopin esittäjistä, ja lisäksi hän on ansioitunut myös näyttelijänä.

Martin, joka on oikealta nimeltään Enrique Martin Morales, syntyi 24. joulukuuta vuonna 1971 Puerto Ricon pääkaupunki San Juanissa. Hänen vanhempansa erosivat, kun Martin oli 2-vuotias.

Jätettyään Menudon Martin palasi Puerto Ricoon viimeistelemään lukio-opintonsa, jonka jälkeen hän muutti New Yorkiin aloittaakseen soolouransa näyttelijänä ja laulajana.

Vuonna 1999 julkaistiin Martinin jättihittikappale Livin' La Vida Loca, joka on yksi artistin kaikkien aikojen suurimmista hiteistä. Seuraavana vuonna ilmestyi puolestaan esimerkiksi seuraava suurhitti She Bangs. Samoihin aikoihin Martin poseerasi Time-lehden kannessa ja hänen merkitystään latinalaisen kulttuurin jalansijan vahvistamisessa populaarikulttuurin valtavirrassa ylistettiin vuolaasti.

Vuoden 2021 kesäkuussa antamassaan haastattelussa Martin kertoi kärsineensä traumaperäisestä stressihäiriöstä sen jälkeen, kun Walters oli yrittänyt painostaa Martinia puhumaan seksuaalisuudestaan haastattelussa. Walters on itse kertonut myöhemmin katuneensa kysymystään ja kokeneensa jälkikäteen sen olleen sopimaton.

Martinin viimeisin albumi A Quien Quiera Escuchar on vuodelta 2015, ja vuonna 2021 artisti julkaisi uusimman singlensä nimeltään Canción Bonita yhdessä Carlos Vivesin kanssa.

Viime vuosien aikana Martin on myös ansioitunut yhä enemmän näyttelijänä. Esimerkiksi vuonna 2018 Martin nähtiin Antonio D'Amicon roolissa palkitussa sarjassa The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.