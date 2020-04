"Sille joka mahdottoman voittaa, on kaikki mahdollista" – presidentti Niinistö valaa uskoa paremmasta huomisesta koronasynkkyyden keskellä

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin pitivät tänään yhdessä tiedotustilaisuuden, jossa he käsittelivät Suomen henkistä kriisikestävyyttä koronatilanteessa.

– Tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen. Varmasti nousee paljon ahdistusta ja sisäistä painetta. Silloin on osattava hillitä itseään, Niinistö kommentoi tiedotustilaisuudessa.