Presidentti Niinistö koronatilanteesta: Me tarvitsemme toisiamme – "Kukaan ei osaa arvioida lopputulemaa, mutta jo nähdään, että vaikutukset ovat syviä ja pitkäkestoisia"

Tasavallan presidentin kanslian sivuilla julkaistussa tekstissä Niinistö sanoo, että poikkeusolot on syytä ottaa käyttöön, jos sellaiset todetaan.

– Koko maailma on poikkeustilassa. Kukaan ei osaa arvioida lopputulemaa, mutta jo nähdään, että vaikutukset ovat syviä ja pitkäkestoisia.

"Me tarvitsemme toisiamme"

Niinistö kirjoittaa, että kansalaisten huoli kohdistuu ymmärrettävästi ihmisten lähipiiriin, mutta viime kädessä kyse on "kaikista".

– Me tarvitsemme toisiamme. Nyt on erityisen tärkeää tukea heitä, joiden työ on asiakkaiden palvelu, terveydenhuollosta kauppojen henkilökuntaan.