Mikä on Suomen henkinen kestävyys koronakriisissä? Presidentti Niinistön tsemppiviesti suomalaisille: "Tämä pirulainen on voitettavissa"

Klo 14:47 Tiedotustilaisuus on päättynyt.

Klo 14:46 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti tilaisuuden aluksi oman puheenvuoronsa. Presidentin mukaan paljon riippuu siitä, noudattavatko ihmiset annettuja ohjeita. "Tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen. Varmasti nousee paljon ahdistusta ja sisäistä painetta. Silloin on osattava hillitä itseään", Niinistö totesi.