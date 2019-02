Siljan kirjastoreissu tyssäsi massiivisiin lumihankiin, viisi riuskaa miestä tarvittiin apuun – "Tämä keli suututtaa ja naurattaa samaan aikaan!"

Etelä-Suomea saakka sankkana satanut lumi on ilahduttanut monia. Kinoksista ja hankalista kulkureiteistä on uutisoitu, mutta Vanhatalo tietää, että pyörätuolilla liikkuva henkilö saattaa joutua jopa kotinsa vangiksi lumisilla talvikeleillä.

– Kaverillani ei ole sellaisia ystäviä, jotka voisivat auttaa. Hänellä on paimenkoira, joka tarvitsisi liikuntaa, mutta hän pystyi päästämään sen kolmen päivän ajan vain pihalle pissalle, Vanhatalo kertoo.

Taksiyhtiökin ongelmissa

Vanhatalon taloyhtiössä auraus on toiminut aiemmin melko hyvin, nyt uuden huoltoyhtiön kanssa on ollut ongelmia.

Taksiyhtiöstä on Vanhatalon mukaan sanottu, että kuljetukset kyseisestä taloyhtiöstä ovat hyvin hankalia. Viereinen yhtiö kuuluu palvelutalolle, jossa on useita apuvälinein kulkevia henkilöitä.

Vanhatalolla on useampi koira, joiden ulkoilutus erityisesti aamuisin ennen töiden alkamista on näillä keleillä todellinen suoritus. Piha on usein aikaisin auraamatta, joten koirien kanssa pääsee korkeintaan talon päätyyn asti.