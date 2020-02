Ivalolainen Aila on saanut jo tarpeekseen – joutuu huhkimaan lumitöissä jopa 10 tuntia viikossa: "Ei kyllä naurata – ikinä ei ole ollut näin paljon lunta"

Esimerkiksi Inarin kunnan alueella lunta on jo niin paljon, että ivalolainen Aila Mikkonen kertoo saaneensa jo tarpeekseen lumitöistä.

– Huh. Kyllä meillä varmaan aika lähellä metriä on, Mikkonen huokaisee kysymykseen, kuinka paljon hänen kotitalonsa pihassa on lunta.

Näissä vastauksissa tuskin on sitä kuuluisaa Lapin lisää, sillä Forecan mukaan Inarin mittauspisteellä lunta oli tänään 97 senttiä.

Lumitöissä huhkittava jopa 10 tuntia viikossa

Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoi Forecan blogissa , että esimerkiksi Keski-Lapin lumimäärä on ollut lähes kaksinkertainen tavanomaiseen verrattuna.

Karkeasti laskettuna hän on siis lumikolan tai lingon kahvassa päivittäin kiinni melkein puolitoista tuntia joka päivä.

Aura jyräsi pihatielle isot kinokset

– Liittymiin jätetään hirveät kasat, mutta muuten on tosi hyvin aurattu.

– Mietittiin sellaistakin, että kun on vanhuksia ja sairaita, jotka yksin asuvat, niin kyllä se on ongelma. Tietysti rahalla saa traktorin pukkaamaan lumet pois, mutta onko se sitten rahastusta?

Mikkosta mietityttää myös porojen tilanne, sillä runsaan lumikerroksen alta eläinten on vaikea löytää ruokaa.

Aila Mikkosen mukaan lunta on kertynyt Ivalossa tänä talvena enemmän kuin koskaan aiemmin.

"Ikinä ei ole ollut näin paljon lunta"

– Joku 70 senttiä on joskus ollut, ja se on ollut jo paljon. Kun yleensä meillä on maaliskuu sellainen kuukausi, että eniten tulee lunta.