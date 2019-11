Siirtolaisrekkatapaukset kuohuttavat Eurooppaa – voisiko vastaavaa sattua Suomessa? Näin vastaa SPR:n asiantuntija

Britanniasta rekkoja on löytynyt kaksi: Lontoon läheltä Essexistä , jossa oli yhteensä 39 kuolonuhria, ja Kentistä , jonka yhdeksän matkustajaa olivat elossa. Keskiviikkona myös Belgiasta löytyi hedelmärekka, jonka kaksitoista matkustajaa niin ikään olivat selvinneet hengissä.

"Suomalainen infrastruktuuri on täysin erilaista"

– Näitä rekkoja on lähtenyt yleensä isoista lastauspaikoista ja liikenteen solmukohdista, kuten satamista. Kaikkihan on aina mahdollista, mutta hyvin epätodennäköiseltä tuntuu. Meidän liikenneinframme on rakennettu eri tavalla.