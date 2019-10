Britanniassa löydettiin 39 tukehtunutta ihmistä kontista – rekka saapui maahan Belgiasta

Aiemmin Essexin poliisi kertoi epäilevänsä, että rekka olisi saapunut Holyheadin satamaan Walesiin lauantaina. Poliisi on myös kertonut epäilevänsä rekan lähteneen matkaan Bulgariasta.

Poliisi on ottanut kiinni rekan kuljettajan. 25-vuotiasta pohjoisirlantilaista miestä epäillään murhista.

Guardianin mukaan Bulgarian ulkoministeriö on vahvistanut, että ajoneuvo on rekisteröity Bulgariaan. Se on rekisteröity irlantilaisen naisen omistaman yrityksen nimiin.