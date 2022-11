Eurooppaa uhkaa uusi pakolaiskriisi: Luvattomia tulijoita jo liki 300 000 – monet maat kantokykynsä rajoilla

Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota on lisännyt merkittävästi apua tarvitsevien määrää Euroopassa. Ilman sotaakin pakolaisten määrä on merkittävässä kasvussa.

EU-alueelle saapuvien muiden maiden kansalaisten määrä on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun tänä vuonna koronapandemian hellitettyä. Lokakuuhun mennessä Eurooppaan saapui 280 000 luvatonta rajanylittäjää, mikä on yli 75 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna.

– Suuri osa heistä, noin 128 000, on saapunut Länsi-Balkanin reitiltä, erityisesti Serbiasta Unkariin, kertoo Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Ukrainalaiset oma lukunsa

Kasvaneissa luvuissa eivät näy noin neljä miljoonaa ukrainalaista sotaa paennutta, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua EU-maista. Suomessa heitä on vajaat 50 000.

– Kaiken kaikkiaan Euroopassa on aivan ennätysmäärä apua tarvitsevia kolmannen maan kansalaisia, Pitkäniitty kertoo.

Suomalaisittain merkittävällä itäisen maarajan reitillä Puolasta ja Baltian maista aina pohjoiseen Norjaan asti tilanne on Pitkäniityn mukaan viime vuotta selvästi parempi.

– Se on saatu hallintaan, ja paine on vähäisempi.

Taustalla globaalit ongelmat

Ennätyksellisen luvun taustalla näkyy osittain koronapandemian hellittäminen, kun liikkuminen on helpottunut rajoitusten päätyttyä.

– Ne isot ongelmat, joita meillä on globaalisti, eivät ole hävinneet minnekään. Hyvinvointi jakautuu hyvin epätasapainoisesti. Väestönkasvu maailmalla on hyvin vahvaa muualla kuin Euroopassa. Ja ilmastonmuutoskin vaikuttaa elinolosuhteisiin.

Sisäpolitiikka haasteena

Valtavat pakolaismäärät aiheuttavat närää EU-maiden välisissä suhteissa, kun maiden sisäpolitiikka alkaa näkyä päätöksissä. Esimerkiksi Italian uusi hallitus on kieltäytynyt ottamasta vastaan avustusjärjestöjen laivoja, jotka ohjattiin Ranskaan.

– Lähtökohta on se, että mereltä pelastetut ihmiset on päästettävä turvaan. Samaan aikaan Italiaan on tänä vuonna saapunut keskisen Välimeren reitin kautta 85 000 ihmistä tähän mennessä, Pitkäniitty sanoo.