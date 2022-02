Sihvosen sivallus: Leijonien pelinrakentelussa hieman ongelmia – "Se ei ole Jukka Jalosen lätkää"

Tästä pidin

Vapauttavan toisen erän maalin tehnyt Valtteri Kemiläinen on hieman vastaava tapaus. Kemiläinen pelaa varsin hyvää perushyökkäyspeliä kaukalon joka osa-alueella, mutta hänellä on repertoaarissa juuri se suoraan-syötöstä-lämäri, jolla hän kiskaisi tärkeän 1-0-maalin Suomelle Mikko Lehtosen erinomaisesta syötöstä. Kemiläisen ruutuun oli tarjolla pari muuta rightin puolen pakkia kisajoukkueeseen, mutta voin vain mennä Jalosen tyytyväisiin nahkoihin sillä hetkellä, kun Kemiläisen komea kiskaisu löysi tiensä maalin vasempaan ylänurkkaan.

Tästä en pitänyt

Syystä tai toisesta Leijonat pelasi viivelähtöjään siten, että ensimmäinen syöttö (pakki-pakki) oli aivan kuin suunniteltu, mutta sekin vei pelin ikään kuin liikaa sille puolelle kaukaloa, jolle syöttö suuntautui – eikä sen jälkeen ollut selkeää pyrkimystä saada seuraavaa syöttöä keskelle sentterille tai poikki kentän ristipistona tosi alhaalta hakevalle laitahyökkääjälle. Tämä on osa-alue, joka on ollut puolitoista kautta todella hyvässä kunnossa Leijonissa, mutta nyt se oli jotenkin aivan kuin jäänyt kesannolle.

Ero oli tältä osin suuri Slovakia-peliin. Tosin kunniaa on annettava myös Latvian organisoidulle puolustuspelaamiselle, mikä oli monta pykälää ylettömästi prässännyttä Slovakiaa parempaa.

Tätä ihmettelen

Filppulassa Leijonilla on kapteeni, joka pystyy johtamaan joukkoja sekä puhein pukukopissa että teoin kaukalossa.

Tätä odotan

Leijonat on pelannut nyt kaksi tuloksellisesti hyvää ottelua, joissa kummassakin on ollut kosolti hyvää, ja jonkin verran haasteita. Kolmanteen otteluun Ruotsia vastaan odotan, että Leijonilla on hieman parempaa valmiutta ”pelata sitä, mitä peli pyytää” – niin kuin Jalosen Total Hockeyn teesi kuuluu.