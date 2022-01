Sihvonen: Kolme SM-liigajoukkuetta on kriisin partaalla pelillisesti – ”En olisi ikinä uskonut, että juuri nämä kolme”

Ensinnäkin sarjataulukko on äärimmäisen tasainen. HIFK on lievässä karussa viiden pisteen turvin kakkoseen Kärppiin, parhaalla pistekeskiarvolla on pelannut Ilves, sarjataulun kakkosen ja kahdeksannen ero on vaivaiset viisi pistettä. Lisäksi käydään todella kovaa taistoa yhdeksännestä kahdenteentoista sijojen välillä Lukon, HPK:n, KalPan ja Sportin kesken. Sarjan kolmen hännillä SaiPa on pelannut jatkuvasti laadukkaasti, tosin ilman vastaavaa tulosta; Ässät on hurjassa voittoputkessa Karri Kiven johdolla; eikä myöskään JYP ole lakannut sinnittelemästä.