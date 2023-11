Mika Saukkonen sai kutsun Linnan juhliin – kirjeen sai ensimmäisenä käsiinsä hänen vaimonsa: "Herätys tuli aika nopeasti"

Saukkosen mukana itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle tulee hänen vaimonsa, joka on myös kutsussa mukana. Saukkosen mukaan "pukuhärdelli" alkaa olla jo laantumaan päin.

– Minulla on frakki sovitettuna, se on käyty jo katsastamassa ja odottelee henkarissa.

Kyseessä on Saukkosen ensimmäinen kerta Linnan juhlissa. Hän uskoo pistäytyvänsä myös Linnan juhlien jatkoilla.

Tiedotteen mukaan vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria. Merkittävä osa kutsutuista on tänäkin vuonna ensikertalaisia.