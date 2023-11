Tähän teemaan on Linnan juhlissa kiinnitetty erityistä huomiota

Tänä vuonna Linnan juhlien teemana on ajat vaihtuvat. Keskiviikkona 29. marraskuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa paljastettiin lisäinfoa tulevista juhlista.

Itsenäisyyspäivän vastaanoton tarjoiluissa kerrotaan korostuvan kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys . Erityisteemana tänä vuonna ovat presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta mukana on jokin suosittu tuote.

Juhliin kutsuttu noin 1 700 eri tavoin ansioitunutta vierasta eri puolilta Suomea. Vieraina kerrotaan olevan muun muassa pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia. Erityistä huomiota on kiinnitetty tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria.