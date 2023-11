MTV:n kirjeenvaihtaja Petri Saraste sai kutsun Linnan juhliin: "Ajattelin, että onko tämä joku pilapuhelu"

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Petri Saraste on saanut kutsun Linnan juhliin. Linnan juhlia vietetään perinteiseen tapaan Presidentinlinnassa 6. joulukuuta, ja tänä vuonna tasavallan presidentti Sauli Niinistö isännöi puolisonsa Jenni Haukion kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemalla ajat vaihtuvat .

Saraste kertoo saaneensa ensin puhelinsoiton, jossa tiedusteltiin hänen osoitettaan. Hän ajatteli, että soitto koski hänen aiemmin presidentti Niinistölle esittämäänsä haastattelupyyntöä The Baltic Guide -lehteen.

– Kysyin, että aijaa, mihin? Puhelimessa sanottiin, että Linnan juhliin. Olin, että okei, all right. Ajattelin, että onko tämä joku pilapuhelu, Saraste nauraa.

Sarasteen mukana itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle tulee hänen vaimonsa. Sarasteen vaimo on kiinalainen, eivätkä suomalaiset itsenäisyyspäivän perinteet olleet tälle näin ollen kovin tuttuja. Kutsun saavuttua Saraste ja hänen vaimonsa katsoivatkin yhdessä Youtubeen ladattuja videoita aiempien vuosien Linnan juhlista.

Parin tarkoituksena on tukea virolaista nuorta suunnittelijapolvea ja hankkia Linnan juhlien asunsa Virosta.

Saraste on ollut muutamaan otteeseen töissä Linnan juhlissa vuosia sitten. Tuolloin hänellä ei käynyt mielessäkään, että tulisi vielä itse jonain päivänä saamaan kutsun kyseisiin juhliin.

Saraste on haastatellut pitkän uransa aikana myös Niinistöä useita kertoja. Hän kuvailee hänen ja tasavallan presidentin olevan "moikkatuttuja".

Tiedotteen mukaan vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty myös tekoihin, joilla on tuettu lapsia ja nuoria. Merkittävä osa kutsutuista on tänäkin vuonna ensikertalaisia.