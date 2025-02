Shokkiuutinen Iivo Niskasesta veti Jari Isometsän mietteliääksi: "Suurin kysymys on se"

MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsän mukaan Iivo Niskasella on vielä mitalisaumat MM-hiihdoissa sairastumisestaan huolimatta.

Isometsä sai kuulla uutisen Niskasen sairastelusta MTV Urheilulta puhelimitse.

– Paska homma, mutta vielä ei – ainakaan näillä tiedoilla – heitetä kirvestä kaivoon, Isometsä sanoo.

Niskanen kommentoi Ilta-Sanomille sairasteluaan. Hän vahvisti myös, että ei hiihdä yhdistelmähiihtoa, joka on vuorossa lauantaina. Ilta-Sanomien jutusta ei kuitenkaan käy Isometsän mukaan tärkein asia ilmi.

– Suurin kysymys on se, että kuinka kova tauti on ollut. Pieni nuha ja kurkkukipu ei paljon jätä jälkiä, mutta jos on ollut kuumetta, niin sitten toipuminen kestää paljon pidempään, Isometsä analysoi.

– Riippuu aina siitä, miten paha sairastuminen on. Aina kun tulee kuumetta, vie se kuntoa taaksepäin.

Eli voiko Iivo päästä vielä sellaiseen vireeseen, että mitali on otettavissa?

– Jos ajatellaan, että tauti on lievä, pidän mitalihaaveet edelleen elossa. Falunissa Niskanen osoitti kuitenkin olevansa totaalisessa huippukunnossa, joten vähän pystyy jopa antamaan periksi, mutta eihän tämä tietenkään missään nimessä ole hyvä uutinen, Isometsä linjaa.

– Totaalisessa huippukunnossa oleva kaveri yleensä toipuu myös sairastelusta paremmin, Isometsä muistuttaa.

Niskanen voitti kenraaliharjoituksensa, Falunin maailmancupin 10 kilometrin perinteisen kilpailun, yli 10 sekunnin erolla muihin. Suomalaishiihtäjän MM-kisojen päämatka päämatka, eli samainen perinteisen 10 kilometriä, on vuorossa viikon päästä tiistaina.

On selvää, että valmistautuminen ei ole optimaalista sairastelun myötä.

– Yhdistelmäkisassa Iivo ei minun parpereissani ollut mitalisuosikki. Täytyy kuitenkin muistaa, että nyt hän ei saa yhtään avaavaa kisaa alle ennen päämatkaa. Hän ei myöskään pääse tutustumaan kisalatuihin. Myös lähtö kisapaikalle ainakin viivästyy, ja sillä on oma vaikutuksensa.

Jos Niskasen sairastelu osoittautuu niin pahaksi, että suomalainen ei pääse Trondheimin laduille lainkaan, on se massiivinen takaisku koko Suomen joukkueelle.

– Mitalitaulukossa näkyy, jos Iivo ei pääse hiihtämään, Isometsä sanoo suoraan.

Miesten parisprintin ja viestin suhteen Niskasen poisjäänti olisi suorastaan katastrofi.

– Vaikuttaa hyvin dramaattisesti parisprintti- ja viestijoukkueisiin. Erityisesti viestin kakkososuudella Iivon merkitys on korvaamaton. Miesten kahteen isoon mitalisaumaan tekee todella ison loven, jos Iivo ei ole mukana.