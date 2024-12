Shokkihoitoa Chelsealle Valioliigassa – Manchester Unitedin korpivaellus jatkuu

Jalkapallon Englannin Valioliigan tapaninpäivän kierros tarjosi yllätyksiä. Sarjakärki Liverpoolin lähin uhkaaja Chelsea koki tappion Fulhamille ja Manchester Unitedin korpivaellus jatkui, kun se hävisi Wolverhamptonille.

LUE MYÖS: Manchester Cityn taaperrus sai jatkoa

Chelsea koki ensimmäisen tappionsa Valioliigassa sitten lokakuun 20. päivän, jolloin Liverpool oli kotonaan vahvempi lukemin 2-1. Chelsea aloitti ottelun väkevästi. Se siirtyi johtoon vartin kohdalla Cole Palmerin kauden 12. osumalla.

Viimeinen kymmenminuuttinen oli kuitenkin Fulhamin. Ensin Harry Wilson nosti mallikkaasti viime otteluissa esiintyneen Fulhamin tasoihin ja aivan lisäajan loppuhetkillä Rodrigo Muniz sinetöi Fulhamille 2-1-voiton. Fulham on nyt pelannut kuusi ottelua peräkkäin ilman tappiota.

Valioliigan alempaan keskikastiin paikkansa vakiinnuttanut Manchester United hävisi puolestaan putoamiskamppailussa olevalle Wolvesille 0-2. Avausjakso mentiin 0-0-lukemissa, mutta toisella puoliajalla alkoi tapahtua. Ensin Manchesterin Bruno Fernandes katseli punaista toisen keltaisen kortin myötä ja pian Wolves sai viimeisteltyä avausmaalin.

Se kuitenkin hylättiin paitsion vuoksi. Kymmentä minuuttia myöhemmin Matheus Cunha viimeisteli hyväksytyn avausmaalin ja Wolvesin 1-0-johtoon. Hee-Chan Hwang kaunisteli vielä lukemia lisäajan viimeisillä hetkillä.

Valioliigassa sijalla 14. oleva Manchester United on nyt hävinnyt viidestä viimeisestä ottelustaan neljä. Se on kuntopuntarissa toiseksi viimeisenä. Takana on ainoastaan sarjajumbo Southampton.

Kuntopuntarin piikkipaikalle ja Valioliigan kolmanneksi nousi puolestaan yllättäjä Nottingham, joka on voittanut nyt neljä ottelua putkeen. Torstain kierroksella se kukisti Tottenhamin 1-0. Ottelun ainoan osuman viimeisteli Nottinghamin ruotsalaistähti Anthony Elanga vajaan puolen tunnin pelin jälkeen.

Nottinghamille hävinneellä Tottenhamilla on menossa surkea vaihe. Se on vajonnut sarjataulukossa sijalle 11 ja voittanut ainoastaan yhden viidestä viimeisestä ottelustaan.