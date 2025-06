Shokki-ilmoitus supertähdeltä – Huuhkajien ottelun alla kuohuu

Puolan jalkapallomaajoukkueen ympärillä kuohuu ennen Suomen kohtaamista jalkapallon MM-karsinnoissa tiistai-iltana.

Robert Lewandowski on ilmoittanut, ettei pelaa enää Puolan maajoukkueelle niin pitkään kuin Michal Probierz toimii joukkueen päävalmentajana.

Barcelonaa edustava maalitykki kertoi sosiaalisessa mediassa menettäneensä luottonsa Probierziin ja vihjasi toivovansa hänen työsuhteensa päättymistä voidakseen palata Puolan riveihin.

Puolan jalkapalloliitto tiedotti sunnuntaina, että Probierz oli ilmoittanut Lewandowskille, joukkueelle ja valmennushenkilöstölle päätöksestään nimittää Inter Milanin keskikenttäpelaaja Piotr Zielinski maajoukkueen uudeksi kapteeniksi. Aiemmin kapteeninnauha kuului Lewandowskille.

– Ottaen huomioon olosuhteet ja luottamuksen menettämisen maajoukkueen valmentajaan, olen päättänyt luopua pelaamisesta Puolalle niin kauan kuin hän on valmentajana. Toivon, että saan vielä mahdollisuuden pelata maailman parhaille faneille, Lewandowski kertoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

Lewandowski, 36, on tehnyt 85 maalia 158 ottelussa Puolan paidassa. Hän ei kuitenkaan ole maajoukkueen mukana kesäkuun maaotteluissa.

Aiemmin Lewandowski ilmoitti jäävänsä kesäkuun peleistä pois "henkisen väsymyksen" takia, mikä kirvoitti arvostelua hänen kotimaassaan. 36-vuotias oli jo sivussa Puolan 2–0-ystävyysotteluvoitosta Moldovaa vastaan perjantaina, eikä häntä nähdä kentällä myöskään Helsingin Olympiastadionilla tiistaina.

Puolan jalkapalloliiton mukaan Probierz vastaa kysymyksiin maanantaina pidettävässä lehdistötilaisuudessa ennen tiistain MM-karsintaottelua Suomea vastaan. Tilaisuudessa on paikalla myös 31-vuotias Zielinski.

52-vuotias Probierz astui Puolan peräsimeen syyskuussa 2023. Hänen joukkueensa suoriutui kesän 2024 EM-kisoissa surkeasti ja jäi lohkonsa viimeiseksi.

Puola on kuitenkin kahden voiton jälkeen MM-karsintalohkonsa kärjessä. Hollanti on kolmantena voitettuaan avauspelissään Suomen 2–0-lukemin. Huuhkajat on pelannut kolme peliä, joista tuloksena on yksi voitto, tasapeli ja tappio.