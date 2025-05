Huuhkajille jättiuutinen – vastustajan supertähdeltä tyly päätös

Huuhkajat kohtaa MM-karsinnoissa kesäkuun alussa Puolan, joka joutuu pärjäämään ilman kapteeniaan ja suurinta supertähteään Robert Lewandowskia.

Lewandowski teki Puolan kannalta tylyn päätöksen ja päätti jättää 10. kesäkuuta pelattavan MM-karsintaottelun Suomea vastaan väliin. Lewandowski kertoi päätöksestään sosiaalisessa mediassa.

– Ottaen huomioon olosuhteet ja seurakauden intensiivisyyden, olemme yhdessä valmentajan kanssa päättäneet, että tällä kertaa en osallistu Puolan maajoukkueen kesäkuun harjoitusleirille, Lewandowski kirjoitti.

– Valko-punaisissa väreissä pelaaminen on aina ollut minulle unelmien täyttymys, mutta joskus keho antaa signaalin, että on tarpeen hengähtää hetki. Pidän peukkuja pojille ja uskon, että edessämme on vielä monia kauniita hetkiä ja tavoitteita saavutettavana. Nähdään pian! Lewandowski jatkoi

Lewandowski kärsi huhti-toukokuun vaihteessa pienestä loukkaantumisesta, mutta pelasi Barcelonan kauden viimeisissä koitoksissa isoja minuutteja. Hänen päätöksensä on kummastuttanut Puolassa, sillä hän on ensinnäkin Puolan maajoukkueessa erittäin tärkeä pelaaja mutta myös joukkueen kapteeni.

Puolalainen tv-kommentaattori Mateus Borek nosti esiin, että MM-karsintaottelu Suomea vastaan on Puolan kenties jopa koko karsintojen tärkein yksittäinen peli MM-kisapaikan kannalta. Hän ei myöskään ymmärrä, miksi Lewandowski pelasi Barcelonan kannalta merkityksettömässä kauden päätösottelussa, eikä säästellyt paukkujaan Suomi-otteluun.

– En pysty ymmärtämään. Emme puhu tavallisesta pelaajasta, vaan kyseessä on Puolan maajoukkueen kapteeni, Borek kommentoi Przeglad Sportowyn mukaan.

Puolalaislehden toimittaja Lukasz Olkowicz oli vielä jyrkempi kirjoituksessaan.

– Jos hän palaa Puolan maajoukkueeseen, hänen pitäisi palata ilman kapteeninnauhaa, Olkowicz sanoo Przeglad Sportowyn toisen artikkelin mukaan.

Lewandowski voitti Barcelonan paidassa La Liga -mestaruuden. Barcelona varmisti pystin jo kauden kolmanneksi viimeisessä pelissä, joten Lewandowski olisi voinut kaiken järjen mukaan halutessaan säästellä voimiaan MM-karsintaottelua varten Barcelonan kahdessa viimeisessä ottelussa.

Puola johtaa MM-karsintalohkoa G, jossa Suomi on myös mukana. Puolalla on kuusi pistettä ja Huuhkajat majailee lohkon kakkossijalla neljällä pisteellä. Hollanti on myös mukana lohkossa, mutta se ei ole vielä aloittanut karsintaurakkaansa.

Huuhkajat aloitti karsinnat Liettua-tasapelillä ja Malta-voitolla. Kesäkuun alun maaottelun Puolaa ja Hollantia vastaan ovat Suomen kannalta erittäin tärkeät MM-kisapaikan kannalta. Lohkon voittaja etenee suoraan MM-kisoihin, ja toiseksi sijoittunut pääse mukaan jatkokarsintaan.