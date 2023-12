MTV jatkoilla: TTK-kisaaja Shawn Huffin tanssi-ilme sai Tilda-vaimon repeämään: "Yhden kerran yritettiin yhdessä, mutta..."

Itsenäisyyspäivän vastaanotto Presidentinlinnassa on tullut päätökseensä ja Linnan juhlista siirryttiin virallisille jatkoille Hotel Kämpiin Helsingin keskustaan.

MTV Uutiset on myös paikan päällä aistimassa tunnelmaa. Paikalle saapui muun muassa tällä kaudella Tanssii Tähtien Kanssa -kisassa ihastuttanut entinen koripalloilija Shawn Huff yhdessä Tilda -puolisonsa kanssa.

TTK-syksy on monelle tähtioppilaalle intensiivinen rupeama, sillä harjoituksia kertyy runsaasti. Shawn kertoi huomanneensa, että tavallisen arkeen palautuminen kesti monta viikkoa.

– Tämä viimeinen viikko on ollut sellaista, että on alkanut tuntua vähän enemmän normaalilta. Kyllä siinä kävi kierroksilla, se on niin intensiivinen. Se treenaaminen, heittäydyt siihen täysillä mukaan. Kyllä siinä kestää vähän aikaan, että siitä pääse yli, hän summaa.