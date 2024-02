Kova laki -ohjelmassa näytellyt Sam Waterston, 83, jättää sarjan taakseen: "Yhtäkkiä päässäni oli tilaa"

imago/United Archives/ All Over Press

Roolistaan hän on saanut kolme Emmy -ehdokkuutta vuosina 1997, 1999 ja 2000 sekä Golden Globe -palkinnon vuonna 1995.

– Uskon, että hän on loistava. Maineeni on hirveässä vaarassa, koska luulen, että hän on upea, Waterston vitsaili.