Näyttelijä Elizabeth Hurley kuvaili työskentelyä Matthew Perryn kanssa painajaiseksi – elokuvan kuvaukset keskeytettiin Frendit-tähden päihdeongelman takia

Näyttelijä-malli Elizabeth Hurley kuvaili työskentelyä Frendit-näyttelijä Matthew Perryn kanssa hänen huume- ja alkoholiriippuvuutensa huipulla painajaiseksi. Vaikka Hurleylla on myös erittäin mukavia muistoja Perrysta, kun he kuvasivat vuoden 2002 Serving Sara -elokuvaa, hän myönsi, että he eivät aina tulleet toimeen.