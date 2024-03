Kelly Osbourne vaihtaa poikansa sukunimen – sai aiheesta aikaan puolisonsa kanssa valtavan riidan

Kelly Osbourne , 39, kertoi The Osbournes -podcastissa, että suuren riidan päätteeksi hän ja hänen puolisonsa Slipknotin dj Sid Wilson tulivat siihen tulokseen, että heidän vuoden ikäisen poikansa Sidneyn sukunimi vaihdetaan.

– Tämä on henkilökohtaista, enkä odottanut puhuvani tästä koskaan, mutta aion puhua. Se on suurin riita, jota minulla ja lapseni isällä on koskaan ollut, ja luultavasti koskaan tulee olemaan. Halusin, että pojallamme olisi molempien sukunimet, eikä hän antanut minun tehdä niin. Meillä oli valtava riita. Minusta tuntuu, että minut pakotettiin tekemään jotain, mitä en halunnut tehdä, Kelly kertoi podcastissa.