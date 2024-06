Huippumalli Janice Dickinson paljasti aloittaneensa kauneusleikkaukset 32-vuotiaana – seurusteli tuolloin maailmankuulun näyttelijätähden kanssa

Huippumalli Janice Dickinson , 69, avautui ensimmäisistä kauneusleikkauksistaan Off the Vine -podcastin 18. kesäkuuta julkaistussa jaksossa. Häntä jututti Kaitlyn Bristowe , joka kysyi tähdeltä, missä vaiheessa uraansa tämä ajatteli aloittavansa kauneusleikkaukset.

/All Over Press

Dickinson on puhunut aiemminkin kauneusleikkauksistaan. Vuonna 2014 hän esiintyi Botched-ohjelman jaksossa, jonka aikana lääkärit tekivät tarkistuksen hänen tuolloin 30 vuotta vanhaan rintaimplanttiinsa. Entinen Yhdysvaltojen Huippumalli haussa -ohjelman tuomari on myös paljastanut, että hänelle on tehty vatsaleikkaus, kasvojen kohotus ja laitettu Botoxia.

– Minulla on ollut säteilyn sivuvaikutuksia. Ja minulla on pieni arpi. Mutta olen ollut onnekas. Minulle on kerrottu, että voin pitää implantit. Tämä taistelu ei ole takanani. Mutta olen kuin feeniks, joka kävelee tuhkien läpi. Näen lapsenlapseni menevän naimisiin. Ja minulla on uusi tarkoitus: varmistaa, että ihmiset testataan. Jos voin tavoittaa edes yhden ihmisen, olen tehnyt työni, Dickinson kertoi tuolloin.