Kaksi Ozzy Osbournen lapsista astui harvinaisella julkisuuteen – ja kaksi loisti poissaolollaan isänsä hautajaisissa

Ozzy Osbournen lapsista Louis sekä Aimee Osbourne ovat pysytelleet pitkälti varjoissa parrasvaloista.

Rock-legenda Ozzy Osbourne saatettiin haudan lepoon kotikaupungissaan Birminghamissa Isossa-Britanniassa keskiviikkona 30. heinäkuuta. Parkinsonin tautia sairastanut Osbourne menehtyi 22. heinäkuuta 76 vuoden iässä.

Ennen siunaustilaisuutta Birminghamissa järjestettiin hautajaissaattue, jonka aikana Osbournen arkku kulki läpi kaupungin kymmenien tuhansien ihmisten katseiden alla. Osbournea seurasivat autolla hänen leskensä Sharon Osbourne sekä neljä muusikon viidestä biologisesta lapsesta.

Saattue pysähtyi hetkeksi Black Sabbath -sillan kohdalle, jonne ihmiset olivat tuoneet runsaasti muistoesineitä Osbournea kunnioittaakseen. Sharon Osbourne sekä tähden lapset pysähtyivät sillalle katsomaan, kuinka ihmiset olivat Ozzy Osbournea muistaneet.

Black Sabbath -solistin lapsista parhaiten julkisuudessa tunnetaan Kelly, 40, sekä Jack, 39, jotka tulivat suurelle yleisölle hyvin tutuiksi The Osbournes -sarjasta, jota esitettiin vuosina 2002-2005. Jackin ja Kellyn lisäksi hautajaisissa mukana olivat vähemmän tunnetut sekä hyvin harvoin julkisuudessa nähdyt lapset Aimee, 41, sekä Louis, 50.

Aimee Osbourne päätti olla osallistumatta The Osbournes -sarjan tekoon 2000-luvun alussa ja on näin ollen jäänyt etäiseksi suurelle yleisölle.The Mega Agency

Ozzy Osbournen perhettä vasemmalta oikealle: Jack, Kelly, Sharon-vaimo, Aimee sekä Louis Osbourne.STELLA Pictures / ddp

Aimee Osbourne on Ozzy ja Sharon Osbournen vanhin lapsi, joka ei halunnut aikanaan osallistua lainkaan The Osbournes -sarjaan. Sittemmin Aimee, joka on isänsä tavoin muusikko nykyään, ei halunnut "uhrata yksityisyyttään" tositelevisiosarjan tähden. Hän toimii ARO-yhtyeen solistina.

Vielä harvemmin julkisesti on nähty Osbournen vanhinta lasta, Louis Osbournea, joka on rokkarin esikoinen tämän ensimmäisestä avioliitosta Thelma Rileyn kanssa. Louis työskentelee dj:na.

Samasta suhteesta Osbournella on myös 45-vuotias tytär Jessica Osbourne, jota ei hautajaisissa nähty. Tiettävästi tyttären ja isän suhde oli hyvin etäinen.

Lisäksi Osbourne adoptoi aikanaan Rileyn esikoisen Elliot Kingsleyn. Nykyään 59-vuotias Elliot ei myöskään osallistunut hautajaisiin.

