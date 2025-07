Kelly-tytär rikkoi hiljaisuutensa isänsä Ozzy Osbournen kuoleman jälkeen

Kelly Osbourne jakoi Instagram-tarinaansa otteen isänsä yhtyeen kappaleesta.

Laulaja Kelly Osbourne on rikkonut hiljaisuutensa isänsä, rock-legenda Ozzy Osbournen kuoleman jälkeen. Alun perin Black Sabbath -yhtyeestä tunnetuksi tullut Ozzy kuoli tiistaina 22. heinäkuuta ollessaan 76-vuotias.

Kelly julkaisi Instagram-tarinassaan lyhyen tekstin torstain ja perjantain välisenä yönä Suomen aikaa.

– Olen onneton, olen niin surullinen. Menetin parhaan ystävän, joka minulla koskaan on ollut, Instagram-tarinapostauksessa lukee sydänemojin kera.

Sanat ovat peräisin Black Sabbath -yhtyeen vuonna 1972 julkaistusta Changes-kappaleesta.

Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.

Ozzy ja Kelly Osbourne kuvattuina Granmmy-gaalassa.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Lue myös: Uusia tietoja Ozzy Osbournen viimeisistä hetkistä

Ozzylla on Kellyn lisäksi neljä muuta lasta: Aimee, Jack, Jessica ja Louis. Kelly, Aimee ja Jack ovat Ozzyn ja tämän lesken Sharon Osbournen lapsia, kun taas Jessican ja Louisin Ozzy sai ex-puolisonsa Thelma Rileyn kanssa.

Sharon-leski sekä lapset Kelly, Aimee, Jack ja Louis kertoivat Ozzyn kuolemasta tiistai-iltana antamassaan lausunnossa.

– Sanat eivät riitä kuvaamaan suruamme, kun joudumme kertomaan, että rakas Ozzy Osbourne on menehtynyt tänä aamuna. Hän oli perheensä kanssa ja rakkauden ympäröimänä. Pyydämme kaikkia kunnioittamaan perheemme yksityisyyttä tänä aikana, muun muassa Instagramiin jaetussa lausunnossa sanottiin.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.