Seurapomo jättää Jokerit

– Auttamatta liian lyhyeksi jäi jokeripolku, mutta elämänpolkuja ei koskaan tiedä. Tämä on ollut mahtava vuosi ja kausi. Paljon on opittu. Paljon hienoja muistoja ja kohtaamisia, Niemi pohjustaa Jokereiden videolla.

– Mielestäni Jokerit on hyvällä polulla. Viime kausi oli kaikilla mittareilla vähintäänkin OK. Se on saatu pureskeltua, mikä meni hyvin ja mitä lähdetään kehittämään. Sen myötä ensi kauden suunnittelu on hyvällä mallilla, Niemi jatkaa.