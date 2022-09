Kuka on SM-liigakärjen Ilveksen ensi kauden päävalmentaja? Näin asiaa kommentoidaan seuran sisältä

Ilveksen alkukauteen on mahtunut ylä- ja alamäkiä. Haastavien CHL-pelien jälkeen Ilves nappasi isoja päänahkoja, kun se kaatoi muun muassa paikallisvastustajansa Tapparan sekä toisen ison mestarisuosikin Kärpät.

Vastapainoksi se on sukeltanut isojen otteluiden jälkeen. Tappara-voittoa seurasi totaalinen ohipeli Lahdessa. Kärpät-voiton jälkeen Ilves kyykkäsi Kuopiossa, päästäen peräti seitsemän maalia.

Isossa kuvassa Ilveksestä on näkynyt sekä uutta että vanhaa. Kaiken pohjalla on raikas, flowmainen lätkä, johon on tuotu lisää voittavia piirteitä.

– Haluamme olla aktiivinen ja aloitettava tekevä seura niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Jos yrittää kopioida kaiken, niin silloin on aina myöhässä. Se on meille yksi iso juttu. Haluamme pelata jääkiekkoa, joka herättää tunteita ja keskustelua, mutta mikä on myös voittavaa. Emme halua olla passiivisia ja kasuaaleja. Haluamme hyökätä, mutta sen lisäksi haluamme olla kurinalaisia ja puolustaa vahvasti. On eri asia olla rohkea ja uhkarohkea, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela sanoo seuran isoista linjoista MTV Urheilulle.

Ilves oli yksi edellisen liigakauden suurimmista säväyttäjistä. Sen railakas, hyökkäysvoittoinen jääkiekko veti mukaansa niin uusia kuin vanhoja Ilves-kannattajia.

Syntyi buumi.

Samaan aikaan moni meni ajatuksissa kaksi askelta eteenpäin. Puhuttiin jo mestaruudesta ja paikallisvastustajan Tapparan kohtaamisesta finaaleissa. Realiteetti oli kuitenkin se, että Ilves pääsi ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen puolivälierävaiheesta jatkoon.

– Tuo oli hieno vuosi meiltä, kun olimme pronssilla. Se oli varmaan meille ihan oikea paikka. Siinä oli pari kovempaa joukkuetta edellä, jotka ansaitsivat paikkansa finaaleissa. Lätkä on kuitenkin hyvin rehellinen peli, urheilujohtaja Koskela perkaa mennyttä.

Kohti huippua

Ilvekseen kohdistuu nyt isoja odotusarvoja uudistuneen ympäristön myötä. Seura operoi nyt 12 700 katsojaa vetävällä Nokia Arenalla, Suomi-kiekon modernissa kehdossa.

Hakametsän vaihtuminen uunituoreeseen monitoimiareenaan näkyi seuran taloudellisessa tuloksessa. Ilves takoi edellisellä tilikaudella peräti 2,4 miljoonan euron voitollisen tuloksen.

Raha luo mahdollisuuksia ja nostaa Ilveksen käytännössä automaattisesti SM-liigan jättiläisten joukkoon.

– On selvää, että pystymme tavoittelemaan kokeneempia ja vähän parempia pelaajia organisaation kasvun myötä. Olemme kuitenkin tehneet linjauksen siitä, ettemme lähde hulluttelemaan palkoissa. Pelaajien pitää haluta tulla tänne, koska silloin puhutaan kaksisuuntaisesta tiestä. Kun välität, pystyt vaatimaan, mutta jos ei välitä, on vaikea vaatia, Koskela avaa seuran filosofiaa.

– Emme halua olla sellainen organisaatio, joka rakennetaan vuosi toisensa jälkeen nollasta sataan aivan uusiksi. Haluamme, että meillä on jatkumoa. Meidän identiteettimme on se, että meillä on aktiivinen, energinen ja aloitteellinen joukkue. Haluamme, että meillä on kokeneiden pelaajien lisäksi nuoria pelaajia, jotka voivat lyödä läpi, Koskela jatkaa linjavedoista.

Seuran hallitus on linjannut, että Ilves haluaa olla kestomenestyjä ja eurooppalainen suurseura.

– Siihen tavoitteeseen kuuluu monta osa-aluetta. Sitä varten pitää saada pitkäjänteistä, hyvää urheilutoimintaa. Ei riitä, että urheilupuoli ponnistaa pinnalle vuoden tai kahden ajaksi. Silloin puhutaan pelkästään pikavoitoista. Olemme systemaattisesti kehittäneet liiketoiminnan jokaista puolta. Tavoitteet ovat kovat, mutta emme voi oikoa tietä huipulle, Koskela muistuttaa.

Ken luotsaa laumaa

Ilveksessä iso kysymys kohdistuu nyt siihen, että kuka on seuran ensi kauden päävalmentaja. Ilveksen nykyisen luotsin Jouko Myrrän sopimus on katkolla.

Ilta-Sanomat ehti jo väläytellä, että Ilves vaihtaisi valmentajaa tämän kauden jälkeen.

– On mahdollista, että jatkamme nykyisillä valmentajilla ja on mahdollista, että teemme muutoksia. Käymme sisäisesti tiettyjä juttuja läpi ennen kuin teemme isoja päätöksiä, Ilveksen urheilujohtaja Koskela kommentoi valmentajakuviota.

SM-liigassa valmentajapäätökset tehdään aikaisessa vaiheessa, koska niillä on suuri merkitys pelaajaratkaisuihin.

Koskelan mukaan Ilves aikoo tehdä päätöksiä tulevien viikkojen aikana.